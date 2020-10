Einbruch in Bürstädter Bäckerei - Täter flüchtet nach Entdeckung

Bürstadt.Ein unbekannter Mann ist am frühen Mittwochmorgen in eine Bäckerei in Bürstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich ein Lieferant gegen 4 Uhr dem Betrieb in der Mainsraße. Der Anlieferer bemerkte, dass die Alarmanlage des Gebäudes aktiv war und sah, wie ein Mann aus dem Betrieb rannte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Eingangstür aufgebrochen und das Geschäft nach Wertsachen durchwühlt. Der Unbekannte entwendete die Trinkgeldkasse, in der sich rund zehn Euro befanden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug schwarze Kleidung, an seiner Oberbekleidung befand sich eine Kapuze. Hinweise zu dem Fall nimmt das Kriminalkommissariat in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

