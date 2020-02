Einbruch in Bungalow

Bürstadt.Unbekannte sind in einen Bungalow in der Straße „Außerhalb“ in Bürstadt eingebrochen, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Das Haus sei derzeit unbewohnt. Es liegt am Feldrand zwischen einem Kindergarten und Tennisplätzen. Der Weg daran vorbei werde gerne von Hundebesitzern zum Spazieren gehen genutzt. Am vergangenen Freitag bereits wurden die Spuren entdeckt und später die Polizei benachrichtigt. Die Unbekannten haben sich wohl mehrere Tage in dem Bungalow aufgehalten und dort verschiedene Gegenstände entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Tatzeit bis Ende Januar zurückreichen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06252/70 60 um Hinweise. pol/kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.02.2020