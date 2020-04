Eine einzige Abstimmung ohne Sitzung

Bürstadt.Das Bürstädter Parlament hat am Mittwoch, 29. April, wieder das Wort. Wie Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle (CDU) unserer Redaktion auf Anfrage berichtet, soll die Stadtverordnetenversammlung an diesem Tag zuammenkommen. Die Tagesordnung stehe bislang aber noch nicht fest. Indessen legen die Grünen einen Widerspruch gegen den Beschluss zur Nibelungenstraße ein, der – ohne Sitzung – per Umlaufverfahren gefasst wurde.

Wegen der Corona-Epidemie hatte die politische Arbeit auch in Bürstadt eine Pause eingelegt. Ausschusssitzungen fanden während der vergangenen Wochen nicht statt. Die Stadtverordneten hatten zuletzt am 19. März getagt – allerdings in kleiner Besetzung, mit großen Abständen zwischen den anwesenden Stadtverordneten und ohne größere Redebeiträge. Auch diesmal seien ähnliche Sicherheitsvorkehrungen geplant, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Der Termin sei so gewählt worden, dass für die Fraktionen genug Zeit bleibe, um sich vor der Sitzung abzustimmen, erläutert Eberle.

Nibelungenstraße wird teurer

Damit bleibt die Entscheidung zu den gestiegenen Umbaukosten für die Nibelungenstraße zunächst ein Einzelfall: Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten – wie bereits berichtet – per Umlaufverfahren abgestimmt. Bis auf die Grünen hatten alle Fraktionen die Mehrkosten von 160 000 Euro akzeptiert.

Mit dem Umlaufverfahren wurde ein Instrument genutzt, dass das Land Hessen den Kommunen in der Corona-Krise an die Hand gegeben hat: Dringende Beschlüsse können so auch dann gefasst werden, wenn Sitzungen wegen der Corona-Krise ausfallen müssen. Allerdings habe das Stadtparlament in seiner nächsten Sitzung darüber abzustimmen, ob der per Eilentscheid gefasste Beschluss bestätigt oder aufgehoben wird.

Grüne legen Widerspruch ein

Der Bürstädter Grünen-Chef Uwe Koch hatte die „Entscheidung per Mausklick“ schon vergangene Woche heftig kritisiert. Uwe Metzner, Fraktionsvorsitzender der Bürstädter Grünen, hat inzwischen Widerspruch gegen den Beschluss im Umlaufverfahren eingelegt: „Die Stadtverordnetenversammlung findet zu spät statt“, begründet er seinen Schritt. Die Frist für den Auftrag an die Baufirma, die mit den Umbauarbeiten betraut ist, endet am Montag, 27. April. Die Stadtverordneten treffen sich allerdings erst zwei Tage später. Eine Sitzung hätte durchaus noch vor dem Ende der Frist anberaumt werden können. Außerdem sei es nicht möglich gewesen, über die Mehrkosten für den Umbau der Nibelungenstraße eine öffentliche Diskussion zu führen. „Die Verwaltung lässt meinen Widerspruch jetzt vom Hessischen Städte- und Gemeindebund prüfen“, berichtet er. „Ich bin sehr gespannt.“ sbo

