Biblis/Gravelines.„Begegnung ist der wichtigste Meilenstein einer Freundschaft“, sagte Bianka Muhs, SPD-Ortsbeirätin, bei den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges in der Bibliser Partnergemeinde Gravelines in Frankreich. Muhs wurde im Rahmen der Städtepartnerschaft vom dortigen Vorsitzenden des Jugendausschusses eingeladen, um die Gemeinde Biblis bei der offiziellen Gedenkzeremonie zu vertreten.

„Die Fahrt nach Gravelines war eine Fahrt zu Freunden. Es war eine große Ehre, als Botschafterin der deutsch-französischen Freundschaft und auch der Beziehungen zwischen beiden Kommunen an der Zeremonie teilnehmen zu dürfen.“ Auf dem Programm der zweitägigen Reise standen neben dem feierlichen Umzug zu verschiedenen Denkmälern des Ersten Weltkrieges mit Feuerwehr und dem Musikzug Gravelines auch die Kranzniederlegung. Es wurden Briefe gefallener Soldaten des Ersten Weltkrieges verlesen. „Die geschilderten Schrecken des Krieges verpflichten uns alle, heute als ersten Maßstab unseres Handelns den Frieden anzulegen“, so Muhs. Lebendige Städtepartnerschaften wie zwischen Biblis und Gravelines seien der Schlüssel zu einem geeinten Europa in Frieden und Freiheit. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019