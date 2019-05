Eine Sekunde reicht zum Triathlon-Sieg

Bürstadt.Am vergangenen Wochenende ging es für die Triathleten des RV03 Bürstadt zum ersten Triathlon der Saison nach Griesheim. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt vor zwei Wochen in Gelnhausen, waren die Athleten gespannt, wie sie gegen die Kader Schmieden aus Griesheim und Darmstadt, wo unter anderem Ironman-Sieger wie Patrick Lange trainieren, mithalten können.

Die äußeren Bedingungen waren an diesem Wochenende hervorragend. Bei sonnigen 22 Grad zeigten die Triathleten was sie können. In der Altersklasse der Junioren startete Ruben Wiedemann. Nach einer Stunde und acht Minuten über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen konnte er sich über einen tollen zweiten Platz freuen.

Danach ging es für Laurin Wiedemann in der AK Jugend B auf die Strecke (400 Meter/7,5 Kilometer/2,5 Kilometer). Nach rund 39 Minuten und einer hervorragenden läuferischen Leistung belegte Laurin den 13. Platz.

Neo Colditz durfte anschließend in der AK Schüler B (200 Meter/5 Kilometer/1 Kilometer) an den Start gehen. Nach einer starken Leistung beim Schwimmen sowie beim Radfahren konnte sich Neo nach rund 19 Minuten mit einem Vorsprung von nur einer Sekunde über den erkämpften Sieg freuen.

Am Ende des Wettkampftages gingen die Jüngsten, Moritz Ruhland und Nuri Colditz, in der AK Schüler C (100 Meter/2,5 Kilometer/0,4 Kilometer) an den Start. Für Moritz war es der erste Triathlon, welchen er nach rund 14 Minuten mit einem sehr guten zwölften Platz beendete. Nuri Colditz konnte ihre starke Vorstellung von Gelnhausen wiederholen und sicherte sich nach einem fantastischen Rennen den ersten Platz. Für die Athleten geht es am Pfingstwochenende in Darmstadt weiter. Am 30. Juni sind sie dann beim EWR-Triathlon in Lampertheim am Start. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019