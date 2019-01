Eingespielt ins Wettkampfjahr

Bürstadt.Die Teilnehmer an der Stadtmeisterschaft im Tischtennis waren fast alle von der Abteilung des TV 1891. Wie in jedem Jahr dient dieses Turnier dazu, sich nach der Winterpause wieder einzuspielen, bevor es mit der nächsten Wettkampfrunde weitergeht.

Am Samstag begannen die C-Schüler mit fünf Leuten. Darunter war auch Thomas Wieland, der mit seinen acht Jahren noch recht frisch dabei ist und sich gleich den Sieg in seiner Altersklasse sichern konnte. Mittags waren die Schüler und am frühen Nachmittag die Herren B dran. „Das sind alles Spieler bei den Herren, die auf Kreisebene antreten. Hier wird es spannend, wer heute das Rennen macht. Die Tagesform entscheidet“, meinte Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Herren bilden größte Gruppe

Im Vorfeld konnte er nicht sagen, wer von seiner Abteilung am Wettbewerb teilnehmen wird. Einige, mit denen er gerechnet hatte, waren am Samstag nicht erschienen. Und genauso musste er erst den Sonntag abwarten, um zu sehen, wer sich für die einzelnen Konkurrenzen anmelden würde.

Der Morgen fing an mit der Jugend und der weiblichen Jugend. „Um 12 Uhr spielen dann die Damen. Die treten aber nur im Mixed an“, so der Abteilungsleiter.

Nachmittags dann standen die Herren der ersten Mannschaft im Fokus. Hier traten 24 Leute mit im Wettbewerb an, und damit war es die größte Gruppe beim Turnier. Jeder der Spieler in Bürstadt hat die Mannschaft, in der er sich mit seiner Spielstärke wiederfindet.

Die Mädchen spielen meist bei den Jungs mit, außer sie sind so viele, dass sie in einem eigenen Team zusammengefasst werden können. 18 Mannschaften stellt die Abteilung auf die Beine, wobei acht aus dem Jugendbereich kommen. „Das erfordert viel Nachwuchsarbeit und Training. Gerade bei der Jugend muss man schon zu zweit sein“, stellte Rosenberger fest.

Dabei hilft der Bundesfreiwilligendienstler Max Hay mit. Er stammt aus Heppenheim, spielt dort Tischtennis und hat letztes Jahr sein Abitur gemacht.

Auf die Stelle aufmerksam geworden ist er durch Bürstädter Spieler und hat sich beim TV beworben. Viele der Schüler- und Jugendtrainings leitet er an. Auch in der Turnierleitung war er am Wochenende aktiv zusammen mit Adrian Kreuzer und Frank Rosenberger. Das Catering hatte wie üblich Herbert Ziegler übernommen. Er kommt aus Bobstadt von der Tischtennisabteilung der TG Bobstadt, die seit einigen Jahren mit den Bürstädtern als Spielgemeinschaft antreten. Es gab jede Menge belegter Brötchen, Kuchen und heiße Würstchen.

Pokale für die Jugend

Für die Kinder und Jugendlichen waren Pokale für die drei ersten Plätze vorgesehen. „Darüber hinaus gibt es noch Urkunden und Sachpreise, wobei sich jeder etwas aussuchen darf“, berichtete Rosenberger. Bei den Erwachsenen wurde darauf verzichtet. Wichtig war es für die Spieler, wieder in die Praxis zu kommen und sich vor der nächsten Wettkampfphase ungezwungen auszutauschen.

Die Sieger und Stadtmeister: Schüler (2004 und jünger): Julian Müller; Schüler C (2008 und jünger): Thomas Wieland; Schülerinnen (2004 und jünger): Sophie Rosenberger; Schüler Doppel: Thomas Wieland/ Laurin Morweiser; Herren B: Einzel: Manfred Bauer, Doppel Sven Bitsch/ Manfred Bauer; Jugend (2001 und jünger): Einzel: Julian Müller, Doppel Julian Müller/ Torben Elfert; Weibliche Jugend (2001 und jünger): Maya Schäfer; Mixed: Laura Rosenberger/ Karsten Bamberg; Herren A: Einzel: Max Hay, Doppel: Laurin Morweiser/ Adrian Ziegler.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019