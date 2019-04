Eingespielte Mannschaft serviert Fisch am See

Bürstadt.„Alles was wir an Tischen und Bänken haben, wurde auch aufgestellt“, sagte Schriftführerin Stefanie Fuchs mit zufriedenem Blick über die Anlage des Angelsportvereins (ASV). Dieser lädt traditionell am Karfreitag zum Fischessen in die Naturoase am Groß Loch ein. Die ersten hungrigen Gäste kamen schon gegen zehn Uhr am Morgen. Kaum waren die Bräter heiß, lieferte die eingespielte Küchenmannschaft im Sekundentakt lecker ausgebackenen Fisch.

„Die Männer haben heute Morgen schon den Bierteig angerührt“, erklärte Fuchs. Sie gehört zum neu gewählten Vorstand um den Vorsitzenden Jürgen Stollhofer. Schon zwei Tage zuvor hatten die fleißigen Helfer den Aufbau in der Naturoase gestemmt. 60 Mitglieder kümmerten sich gestern um das Wohl der vielen Besucher. Einige davon stehen bereits seit vielen Jahren auf ihrem Posten, um die Gäste mit Zander, Calamari und Backfischfilet (Seehecht) zu verwöhnen.

„Ohne zusätzliche Hilfe von den Frauen unserer Aktiven, Freunden und Familienmitgliedern könnten wir den Ansturm nicht schaffen“, betonte Stefanie Fuchs. Denn neben den 600 Fischportionen gab es ein vielfältiges Kuchenbüffet, das die zahlreichem Süßmäuler anlockte. Dazu kitzelte der Duft von frischem Kaffee die Nasen der Gäste.

Während viele junge Besucher vergnügt eine Abenteuertour rund um den See starteten und nach Karpfen, Kois und Hechten Ausschau hielten, pflückten andere Kinder kleine Wildblumen oder ließen sich von Obstblüten „beschneien“. Viele Cliquen, Familien und Mitglieder anderer Vereine blieben gerne sitzen und genossen den Sonnenschein am See. Etwa die Sänger des MGV Harmonie, Mitglieder des Spielmannszuges der Feuerwehr Bürstadt-Hofheim oder Fastnachter. „Unser Freizeitgelände lässt die Hektik des Alltags vergessen“, freute sich Stefanie Fuchs und sauste davon, um die Helfer an der Kasse zu verstärken. Fell

