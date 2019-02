Einladung zum Fifa-Turnier

Bürstadt.Das kürzlich neu eröffnete Bürstädter Jugendhaus lädt zu einem virtuellem Fußballturnier ein – allerdings zunächst in kleinerem Rahmen: Die Teilnehmerzahl muss dieses Jahr noch auf zwölf Teilnehmer begrenzt werden, heißt es in der Einladung. Am Freitag, 22. Februar, findet das FIFA-19-Turnier für Zehn- bis 18-jährige statt. Die Anmeldung kann persönlich am Turniertag von 13 bis 17.30 Uhr vorgenommen werden – oder auch telefonisch unter 06206/964 79 76.

Gespielt wird dann von etwa 17.30 bis 20 Uhr an der Playstation 4 über Beamer. Die Teilnehmer können ihren eigenen Controller mitbringen. Je nach Teilnehmerzahl wird im K.o.-Modus oder mit Gruppenphase gespielt. Startgeld wird keins erhoben. Der Sieger erhält einen Pokal. red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019