Bürstadt.Ein Mini-Schauspielkurs beim SKK für die Ferienspielkinder stand am Samstag auf dem Programm. Zwölf Kinder stellten sich den Aufgaben, die Luisa Morweiser, Nicole Faber und Jessica Kautzmann ihnen gaben. Zuerst übten sie mit den Kindern, wie man Emotionen darstellt und wie man in Gruppen schauspielert.

Später kamen Requisiten dazu, ein Hut, Stühle und ein Schirm, und die Ferienspielkinder sollten sich selbst die Szenen dazu ausdenken. Die wurden im Anschluss den Eltern vorgespielt, die die Kinder abholten. „Wir sind alle drei Mitglied beim SKK, und das Vereinsheim bietet sich für diese Aktion an“, berichtete Jessica Kautzmann. Beim SKK tanzen die drei jungen Damen in den Garden und Tanzgruppen mit.

Luisa hatte bereits im letzten Jahr den Kurs angeboten. Sie hatte drei Jahre in der Schule Schauspielunterricht und kann das Gelernte prima weitergeben. „Es geht darum, spielerisch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und wir haben heute Kinder dabei, die weitaus besser sind als einige der Schüler aus meinem Kurs an der Schule“, bestätigte sie. Gerade jüngere Kinder haben noch wenig Hemmungen, zu schauspielern. Die bilden sich erst später heraus, wenn die Kinder langsam erwachsen werden.