Einst als Barbier von Haus zu Haus gegangen

Bürstadt.Seit bald 100 Jahren besteht der Friseursalon in der Heinrichstraße von Bürstadt: „Coiffeur Valentino“ heißt er – nach Valentin Heiser, der den Laden in den 20er Jahren mit seinem Vater Heinrich gegründet hat. „Eigentlich wollte mein Vater gar kein Friseur werden, sondern Dentist, das war damals noch eine kombinierte Lehre“, erzählt Hannelore Glück. „Und dann hat er mit 90 Jahren noch Haare geschnitten.“ Sie lacht, sie hat gerne an seiner Seite gearbeitet.

Im Jahr 2001 ist Valentin Heiser mit 95 Jahren gestorben. „Er war selbst schon in dritter Generation Friseur“, sagt sein Neffe Helmuth Gärtner, der gerne in der Stadt- und der Familiengeschichte recherchiert. Valentin Heiser war sein Onkel, der Bruder seiner Mutter Katharina. Deren Großvater wiederum hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts in Bürstadt Haare geschnitten. „Franz Heiser ist als Barbier von Haus zu Haus gegangen.“ Gelebt habe Franz Heiser von 1835 bis 1894. Heisers seien übrigens echte Bäschdädder. Gärtner kann den Stammbaum bis auf Johann Heiser zurückverfolgen, der von 1681 bis 1741 lebte.

Auch mit Naturalien bezahlt

Bezahlt hätten die Bürstädter ihren Barbier früher mit Geld oder mit Naturalien. „Bei Gutbetuchten kam er häufiger zum Rasieren, bei anderen nur ein- oder zweimal in der Woche“, sagt Gärtner. Nach Heisers Tod habe sein Sohn Heinrich die Arbeit weitergeführt. Er hat schließlich mit seinem Sohn Valentin in den 1920er Jahren den Laden in der Heinrichstraße eröffnet – „eine riskante Sache in dieser Zeit“.

„Valentin Heiser, 1906 geboren, hat in Worms in einem Friseurgeschäft Herren- und Damenfriseur gelernt – und dafür Lehrgeld bezahlt“, erklärt Gärtner. Laut Heisers Tochter Hannelore lernte ihr Vater in Worms damals auch das Schminken. Daran hatte er große Freude. „Noch mit 80 Jahren hat er in Worms Schauspieler vor ihrem Auftritt geschminkt – und in Bürstadt natürlich die Fastnachter“, erzählt die 78-Jährige. Sie war selbst unzählige Male mit dabei, genauso ihr Sohn Oliver.

Als Valentin Heiser jung war, kamen vor allem die Herren in den Salon. „Ab den 1930er Jahren hatten dann auch verstärkt Damen den Wunsch, nach der neuen Mode frisiert zu werden“, erzählt Helmuth Gärtner. „Dafür machte Valentins jüngere Schwester Susanne eine Kurzlehre in Mannheim und war dann im Geschäft tätig.“ Vor Feiertagen habe die ganze Familie mitgeholfen. So musste beispielsweise auf dem Herd Wasser erhitzt werden.

Fastnachter geschminkt

Bis in die 60er Jahre wurden Männer und Frauen getrennt frisiert. Besonders wichtige Herren hatten sogar ihre eigenen Pinsel und Seifenbecher, die in einem eigenen Regal aufbewahrt wurden. „In der kalten Jahreszeit haben sich dort gerne Rentner und Kriegsinvalide aufgewärmt und von und Gott und der Welt erzählt“, erinnert sich Gärtner. Als Junge fand er das sehr spannend.

Die Damen ließen sich die Haare gerne waschen und ondulieren – also zu Locken eindrehen. Als Valentin Heiser seine Katharina heiratete, übernahm diese die Regie im Damensalon. Sie führte ihn auch über die Kriegsjahre hinweg weiter. Tochter Hannelore, verheiratet mit Alfred Glück, stieg in den 60er Jahren nach ihrer Ausbildung und Meisterprüfung mit ein. „Aber der Papa blieb der Chef und sagte, wo es lang geht“, erzählt sie. Probleme habe es damit aber nie gegeben. „Das Arbeiten mit ihm war super.“ Das habe auch ihr Sohn Oliver so gesehen, der in der fünften Generation das Handwerk lernte – und perfektionierte. Denn er gewann zahlreiche Titel als Friseur, auch international. „Das Schminken hat er in der Schweiz gelernt“, erzählt Hannelore Glück. Oft waren sie zu dritt unterwegs, um die närrischen Akteure in Bürstadt zurechtzumachen.

Nach dem plötzlichen Tod von Oliver Glück vor fünf Jahren machte seine Frau Gabi die Meisterprüfung. Sie führt das Bürstädter Traditionsgeschäft weiter– mit der Schwiegermutter an der Seite. „Ich bin am Telefon und an der Kasse und mache einigen Stammkundinnen auch noch die Haare – oder komplizierte Hochfrisuren“, erzählt die 78-Jährige fröhlich. Mit ihrer Enkelin Maya stehe schon die nächste Generation bereit: „Sie will das Geschäft mal übernehmen. Aber sie hat ja noch Zeit“, sagt Hannelore Glück über die Zwölfjährige.

