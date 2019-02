Einsteiger auf der Matte

Bürstadt.Einen besonderen Moment für die Teilnehmer gab es beim Krümel-Randori des 1. Judo-Clubs Bürstadt. Denn alle Kinder versammelten sich zu Beginn des „Wettkampfes“ in der Mitte der Erich Kästner-Halle, um sich gemeinsam aufzuwärmen. Und sie bekamen genau erklärt und gezeigt, was beim Kampf erlaubt ist und was nicht.

„Diese Art von Auftakt gibt es nur bei unserem Krümel-Randori in Bürstadt“, berichteten die Vorsitzenden Danny Schmidt und Lothar Kilian. Ein Alleinstellungsmerkmal, das den Nachwuchssportlern zugutekommen soll. Auf diese Weise gemeinsam in einen „Wettkampf“ zu gehen, lockerte nicht nur körperlich auf, sondern nahm auch etwas Druck von den jungen Teilnehmern. Denn beim Krümel-Randori starteten Wettkampfeinsteiger, und diese sollten sich wohlfühlen, Erfahrungen sammeln und vor allem Spaß am Judo haben, betonen die Organisatoren.

Riesiger Andrang

Randori steht für eine Übungsform des Kampfes. Es ging nicht darum, wer gewinnt oder verliert, vielmehr sollten die zuvor erlernten Techniken im Fluss des Kampfes spielerisch angewendet werden. „Daher lassen wir hier nur Wettkampfeinsteiger zu, die bisher noch nie in einem offenen Turnier waren oder nur wenig Einsätze hatten“, betonte Danny Schmidt. Lothar Kilian ergänzte: „Es starten nur Kinder mitweiß-gelb und gelben Gürtel.“ Der weiße Gurt ist für Neulinge, mit dem weiß-gelben Gurt und gelben Gurt können die Kinder schon auf einige gelernte Techniken beim Fallen, Werfen und am Boden zurückgreifen.

Die Teilnehmer starteten – nach Jungs und Mädchen getrennt – in den Altersstufen unter zehn Jahre (U 10) und unter zwölf Jahre (U 12). Die jungen Sportler wurden zunächst gewogen. Dann bildeten jeweils vier Kinder mit ähnlichem Körpergewicht eine Randori-Gruppe. Jedes Kind trug also drei Kämpfe vor den Augen von Kampfrichtern aus. Die Kampfzeit betrug jeweils zwei Minuten, gekämpft wurde auf drei Flächen. „Leider konnten wir nicht alle Anmeldungen berücksichtigen. In der Kategorie U 10 mussten wir 30 Jungen und Mädchen absagen, da wird auf 100 Teilnehmer begrenzt sind“, berichtet Kilian. Im U12 Bereich waren es siebzig Teilnehmer, die diesmal nicht mitmachen konnten. Die Judovereine suchen nach solchen Gelegenheiten für den Nachwuchs, damit diese Erfahrungen mit gleichstarken Kampfpartmern sammeln können.

Wenn diese jüngsten Judoka in einem offenen Turnier antreten würden, dann müssten sie gegen erfahrenere Gegner antreten, landeten öfter auf der Matte und sammelten so wenige positive Erfahrungen, erläutern die beiden Vorsitzenden. „Wir überlegten vor Jahren auch immer, wo unser Nachwuchs spielerisch Wettkampferfahrungen sammeln könnte. So entstand das Konzept unseres Krümel-Randori“, erzählte Danny Schmidt.

Inzwischen wird die Veranstaltung von Vereinen aus der Region und darüber hinaus geschätzt und hat sich längst zu einer festen Größe etabliert. Eben auch, weil hier auf die Wettkampfeinsteiger besonders eingegangen wird. Dazu gehört das gemeinsame Aufwärmen mit Vereinstrainer Klemens Timm ebenso wie das Erklären der Regeln: Was ist erlaubt und was nicht? „Da hören Kinder und Eltern immer sehr aufmerksam zu“, so Kilian. Vom 1. Judo Club Bürstadt starteten diesmal fünfzehn Kinder. Alle Teilnehmer durften sich an diesem Tag als Gewinner fühlen: Sie bekamen Medaillen, Urkunden und ein Überraschungsgeschenk vom Verein.

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019