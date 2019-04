Eintauchen in die Unterwasserwelt

Biblis.Das Organisation-Team vom Senioren Treff Biblis hatte sich wieder sehr viel Mühe gegeben und das dritte Treffen des Jahres liebevoll vorbereitet. Der große Tagungsraum war mediterran hergerichtet – ganz nach dem Motto Fisch.

Es waren viele Senioren gekommen und alle Plätze waren besetzt. Erika Ritter vom Seniorenteam begrüßte alle herzlich und stimmte die Gäste auf das Programm ein. Auch der Bürgermeister hatte sich trotz vollem Terminplan die Zeit genommen, um vorbeizuschauen.

Dia-Vortrag bietet Einblicke

Als besonderer Gast war der Hobbyfotograf und Taucher Günter Eisenbeis gekommen, um den Senioren seine Unterwasseraufnahmen in Dia-Form zu zeigen. Er berichtete von seinen Tauchgängen im Roten Meer. Von einem Taucherschiff, das von Guides begleitet wird, dürfe man erst tauchen, wenn man 50 bis 100 Tauchgänge vorweisen kann. Die Tauchausrüstung wiege 16 Kilogramm und bestehe aus einem Lungenautomat mit gepresster Luft und einem Gummianzug und Taucherbrille. Um das richtige Objektiv für die Aufnahmen zu wählen, müsse er schon vor dem Tauchgang wissen, was er fotografieren möchte. Das Sonnenlicht beeinträchtigte die Farben unter Wasser: je tiefer man tauche, umso blasser würden die Farben.

Die Senioren erlebten eine faszinierende Unterwasserwelt mit Korallen, Muränen und Haien. Eine Koralle brauche zehn Jahre um handtellergroß zu werden. Eisenbeis erläuterte auch, dass Haie bei weitem nicht so gefährlich seien, wie immer berichtet werde.

Danach wurden vom Seniorenteam wunderbar hergerichtete Fischteller serviert und es mundete allen hervorragend. Maria Müller erklärte die Herkunft des Namens „Bismarckhering“. Sein Ursprung ist auf den Reichskanzler Bismarck zurückzuführen, dem diese Art der Zubereitung besonders gut geschmeckt habe. Seiner Meinung nach, mache sauer lustig und so herrschte an diesem Nachmittag auch eine fröhliche Stimmung beim Bibliser Senioren Treff. Die Senioren bedanken sich ganz herzlich bei dem Senioren-Team für ihre Arbeit und freuen sich schon jetzt auf das nächste Treffen am Mittwoch, 24. April. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.04.2019