Eintracht richtet Hallenturnier aus

Bürstadt.Der FV Eintracht Bürstadt veranstaltet am Samstag, 5. Januar, ab 13 Uhr, sein alljährliches Hallenturnier der AH-Mannschaften in der Halle der Erich Kästner Schule in Bürstadt. Teilnehmen werden die Mannschaften der FSG Riedrode, der TVgg Lorsch, des VfB Lampertheim, des SV Harmonia Waldhof, des SC Olympia Lorsch, der SG Pfeddersheim/Pfiffligheim, des FC Alemannia Groß-Rohrheim und der SG Bürstadt/Bobstadt.

Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen. Daran schließen sich Halbfinale und Finale an bei einer Spieldauer von jeweils 15 Minuten. Das Finalspiel ist gegen 17.50 Uhr geplant. Zuschauer sind willkommen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.01.2019