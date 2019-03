Einweihung läutet Jugendrats-Wahl ein

Bürstadt.Eine festliche Eröffnung mit Speis und Trank, der Startschuss zur Wahl des neuen Jugendrats und auch noch strahlendes Frühlingswetter: Die Voraussetzungen für ein proppenvolles Jugendhaus in der Nibelungenstraße 199a könnten nicht besser sein. Am Samstag, 23. März, wird das Domizil des Bürstädter Nachwuchses endlich auch offiziell eingeweiht, nachdem es seit Wochen schon für Spiel und Unterhaltung offen steht.

Die Türen gehen wie gewohnt um 13 Uhr auf. Die Feierlichkeiten beginnen um 15 Uhr. Dann sind auch viele Vereine mit von der Partie, die mit der Jugendarbeit zu tun haben, kündigt Bürgermeisterin Bärbel Schader im Sozialausschusses an – der diesmal ausnahmsweise im Jugendhaus tagte.

Im Außenbereich können sich die Besucher gemütlich niederlassen und das schöne Wetter sowie Speisen und Getränke genießen. Und natürlich dürfen sich die Gäste ausführlich in den neuen Räumen umsehen. Ab 18 Uhr spielt die Band „Audiofeel“, die der aktuelle Jugendrat selbst engagiert und von seinem eigenen Etat bezahlt hat.

Eine Stunde zuvor, ab 17 Uhr, beginnt das Jugendforum, mit dem die Vorbereitungen für die Wahlen eingeläutet werden. „Der Jugendrat stellt sich vor und berichtet über seine Aufgaben“, kündigt die Rathaus-Chefin an. Außerdem ist viel Zeit, um sich auszutauschen. Oder über eine Kandidatur nachzudenken. „Die ersten Bewerber haben wir schon“, freut sich Schader.

Gefragt sind alle Bürstädter, Bobstädter und Riedroder von zwölf bis 22 Jahren. „Alle haben ein Anschreiben erhalten“, berichtet die Bürgermeisterin. Das Gremium besteht aus 15 Mitgliedern, die für zwei Jahre gewählt werden. Bis Freitag, 5. April, können Bewerbungen im Rathaus oder im Jugendhaus abgegeben werden. Die eigentlichen Wahlen finden von Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April statt. Montag, Dienstag und Mittwoch sind die Wahllokale in der Erich Kästner-Schule in der ersten und zweiten großen Pause geöffnet. Am Donnerstag und Freitag können die jungen Wähler ihre Stimme von 13 bis 20 Uhr direkt im Jugendhaus abgeben. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019