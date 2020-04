Einzelhändler setzen auf Hingucker mit Türklopfer

Bürstadt.Bitte anklopfen: Mit einer Plakataktion machen die Bürstädter Geschäftsleute ab sofort Werbung in eigener Sache: Zu sehen ist darauf ein riesiger Löwenkopf als Türklopfer, der in einer Sprechblase nachfragt: „Hallo Bürstadt! Gesund und munter?“ Viele Einzelhändler im Stadtgebiet sind trotz Corona-Krise für ihre Kunden da, liefern nach Hause, bieten telefonische Beratung oder einen Abholservice an. Auf der Homepage der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) sind außerdem besondere Angebote nachzulesen.

Unternehmen, die auf der Internetseite mit einem Button gekennzeichnet sind, bieten zudem Gutscheine an, teilt WuGV-Vorsitzender Enrico Grein mit. Damit hätten Kunden die Möglichkeit, auch kleinere Geschäfte unterstützen. Die Gutscheine könnten zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020