Einzelne Züge fallen samstags aus

Bürstadt/Biblis.Auf Bahnreisende im Ried kommen ab sofort an den Samstagen bis Ostern einschließlich Ostersonntag Behinderungen zu: Jeder zweite Zug zwischen Biblis und Mannheim-Waldhof wird umgeleitet und hält nicht an den Bahnhöfen in Bürstadt, Bobstadt und Lampertheim. Ab Biblis werden Ersatzbusse angeboten, die auch in Bürstadt und Lampertheim halt machen. Bobstadt wird nicht angesteuert, dafür verkehren

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.02.2018