Jürgen Ruh wirft die Eismaschine in Bürstadt wieder an. © Berno Nix

Bürstadt.„Das Wetter war so toll über Ostern, und ich konnte kein Eis verkaufen. Es war zum Davonlaufen!“ Ab Montag darf Jürgen Ruh im Eiscafé Kilian in Bürstadt nun wieder sein süßes Vergnügen verkaufen, allerdings nur zum Abholen. „Die Kunden müssen anrufen, bekommen von uns eine Bestellnummer und eine Uhrzeit, zu der sie kommen sollen. Wir geben das Eis nur im Becher und verpackt heraus.“ Wie das so

...