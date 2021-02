EKS öffnet am Donnerstag wieder

Bürstadt.Die Erich Kästner-Schule gibt Entwarnung: Nachdem die Schule am Freitagnachmittag wegen des Verdachts der britischen Coronamutation bei einem Schüler geschlossen werden musste, ist sie ab Donnerstag wieder für die Abschlussklassen geöffnet.

Auf Anfrage teilte Schulleiterin Stephanie Dekker dem „Südhessen Morgen“ mit, dass kein weiterer Fall aufgetreten sei. „An die 200 Personen, Schüler und Lehrer, haben sich testen lassen. Sie waren alle negativ“, erklärt Dekker. In der Schule sei alles desinfiziert worden, so dass keine Infektionsgefahr mehr bestehe. Die Abschlussklassen können den Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Mit den negativen Testergebnissen ist auch der Weg für den Wechselunterricht der fünften und sechsten Klassen ab Montag, 22. Februar, frei.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.02.2021