Elfjähriger muss sich in hartem Kampf geschlagen geben

Anzeige

Bürstadt.Der elfjährige Miguel Hummel startete in der Schülerklasse (U13) bei der ersten Hessischen Mannschaftsmeisterschaft in Limburg. Miguel trat in der Gewichtsklasse Papiergewicht bis 32,5 Kilogramm an. Sein Gegner war der Limburger Lokalmatador Iwan Jakovlev der schon mehr Kämpfe als Miguel auf seinem Konto hat.

Zu Beginn der ersten Runde startete Miguel etwas verhalten. Iwan, angefeuert vom heimischen Publikum, ging sofort in die Offensive und versuchte seine Größenvorteile auszuspielen. Diesem immensen Druck konnte Miguel erstmal nichts entgegenbringen, so wurde er in Runde eins vom Ringrichter angezählt.

Leistung enorm gesteigert

In Runde zwei machte es Miguel besser und versuchte seinerseits Druck auszuüben, was ihm auch teilweise gelang. Mit dem Größenunterschied seines Gegners kam Miguel aber immer nicht richtig klar und wurde nach einer starken Schlagserie von Iwan erneut angezählt. Nach dem Anzählen fing sich Miguel wieder und setzte noch einmal beherzt nach.