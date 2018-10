Elternabend in St. Peter

Bürstadt.Die katholischen Pfarreien St. Peter und St. Michael in Bürstadt laden alle Kinder, die das dritte Schuljahr besuchen, zur Vorbereitung auf die Erstkommunion ein. Entsprechende Briefe wurden bereits verteilt. Wer keinen Brief bekommen hat, kann sich im Pfarrgruppenbüro unter der Telefonnummer 06206/61 87 oder bei den Gemeindereferenten unter 06206/70 73 44 melden.

An einem Elternabend am Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr, stellen die Gemeindereferenten Iris und Michael Held im Pfarrsaal von St. Peter in der Siegfriedstraße 59 ihr Kurskonzept vor. Neben Gottesdiensten und Kurstagen, an denen alle teilnehmen, gibt es Zusatzangebote für Interessierte wie beispielsweise das Krippenspiel. Die feierliche Erstkommunion findet dann am Weißen Sonntag, 28. April 2019, in der St. Michael-Kirche statt.

Firmvorbereitung

Jugendliche, die die neunte Klasse besuchen, sind zur Firmvorbereitung eingeladen. Entsprechende Einladungen werden in den nächsten Tagen verteilt. Bei der Firmvorbereitung nehmen die Jugendlichen ihr Leben und den christlichen Glauben in den Blick und erleben Gemeinschaft in der Firmgruppe und der Pfarrgemeinde. Der Elternabend für die Eltern der Firmlinge ist am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr, in St. Peter. Die Firmung findet dann am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, statt. red

