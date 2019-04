Emilia im Fernsehen

Bobstadt/Mainz.Wer heute schon sehr früh den Fernseher einschaltet, um die Kindersendung „1, 2 oder 3“ im ZDF zu schauen, entdeckt vielleicht ein bekanntes Gesicht: Denn, wie der Sender mitteilte, die zwölfjährige Emilia aus Bobstadt ist als Reporterin zu sehen. In der Show sucht Moderator Elton Alternativen für Plastik. Auch die Fragen für die Kandidaten sowie die Zuschauer zuhause drehen sich um Nachhaltigkeit und Müllvermeidung.

Während Elton erfährt, wie Bio-Kaugummi hergestellt wird, ist das Bobstädter Reporterkind in Stuttgart unterwegs und deckt die Geheimzutat von essbaren Eislöffeln auf. Emilia stellt den Kindern im Studio eine Frage, die sie nachher in einem weiteren Video beantwortet. Mehr über das Mädchen Emilia war trotz Anfrage leider nicht zu erfahren. Das ZDF strahlt die Sendung heute um 7.55 Uhr aus. Sie wird auf KiKa am morgigen Sonntag um 17 Uhr wiederholt. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019