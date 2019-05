Emilia Staab ist Hessenmeisterin

Bürstadt.Die Einzel-Landesfinalwettkämpfe im Geräteturnen (weiblich) fanden in Kalbach bei Frankfurt am Main statt. Nach ihrer souveränen Qualifikation bei den Gau-Einzelmeisterschaften in Mörlenbach ging Emilia Staab, von ihrem Trainerteam gut vorbereitet und hoch motiviert, bei den hessischen Meisterschaften an den Start. Begleitet wurde Emilia von einem Großteil ihrer Turnkolleginnen vom TV Bürstadt, die richtig Stimmung mit in die Halle brachten.

In der LK II (14-15 Jahre) hatten sich 33 Turnerinnen aus allen hessischen Turngauen qualifiziert. Bereits beim Einturnen wurde deutlich, dass Emilia, die als eine der jüngsten Teilnehmerinnen an den Start ging, gegen eine sehr starke Konkurrenz der Besten aus ganz Hessen antreten musste. Aber wer Emilia kennt, weiß, dass sie gerade dann alles raushaut wenn es am nötigsten ist.

Wertung bleibt unübertroffen

Für Emilia begann der Wettkampf am Stufenbarren. Als erste Turnerin des Wettkampfes zeigte sie eine gute Leistung. Selbst im Training hatte sie ihr Programm noch nie so souverän abgespult. Mit 12,7 Punkten wurde die Übung bewertet. Erst im weiteren Verlauf des Wettkampfes zeigte sich, was diese 12,7 Punkte wert waren, da sie von keiner anderen Turnerin übertroffen wurden.

Nach der olympischen Reihenfolge ging es danach an den Balken. Häufig wird an diesem Gerät entschieden, welchen Verlauf der weitere Wettkampf nimmt, da es auf dem zehn Zentimeter breiten Gerät schnell zu Stürzen kommen kann, die für erhebliche Abzüge sorgen. Davon blieb Emilia auch nicht ganz verschont. Manche Unsicherheit und ein Sturz sorgten für erhebliche Abzüge bei dem Kampfgericht. Aber aufgrund der mit Schwierigkeiten gespickten Übung wurde ihre Darbietung mit 11,6 Punkten dennoch recht hoch bewertet.

Jetzt galt es, alles auf’s Spiel zu setzen und mit Risiko bei den verbleibenden Geräten Bestleistungen zu zeigen, um sich die Chancen auf den Titel zu erhalten. Die mitgereisten Turnerinnen ihres Bürstädter Vereins motivierten Emilia und der Trainer, Werner Wiedemann, gab letzte Anweisungen. Dann ging es weiter.

Ausdrucksstark und voller Leidenschaft präsentierte sich Emilia an der zwölf Meter mal zwölf Meter großen Bodenfläche. Am Ende der Übung wurde ihr Vortrag von allen turnbegeisterten Zuschauer mit heftigem Beifall belohnt. Auch die Kampfrichter konnten sich diesem Feuerwerk an Akrobatik nicht verschließen und belohnten Emilia mit 14,05 Punkten, der Tageshöchstnote, an diesem Gerät.

Das letzte Gerät, der Sprung, musste die Entscheidung bringen, zeichnete sich beim bisherigen Wettkampfverlauf schon ab, dass Emilia an diesem Tag zu den Top-Favoriten zählte. Mit vollem Risiko zog sie ihren Tsukahra durch, den sie aufgrund der Schwierigkeit als einzige Turnerin in der Lage war zu zeigen. Alle drückten die Daumen und Emilia behielt die Nerven. Bereits mit ihrem ersten von zwei Sprüngen erhielt Emilia erneut auch an diesem Gerät die höchste Wertung.

Dann hieß es warten. Erste Rechnungen ließen vermuten und hoffen, dass es für den ersten Platz reichen könnte. Gewissheit gab es aber erst bei der Siegerehrung. Nach letztjähriger Vize-Meisterschaft in Bürstadt hatte es in diesem Jahr tatsächlich geklappt, und Emilia konnte als frisch gekürte Hessenmeisterin in die Arme ihrer Turnfreundinnen fallen. red

