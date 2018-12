Emotion gibt Konzert

Kai Schneider und Susanne Czech haben den Chor vergangenes Jahr beim Konzert begleitet. © Fell/a

Bürstadt.Zum traditionellen Adventskonzert lädt der Chor Emotion des MGV Sängerlust am Samstag, 22. Dezember, in die Kirche St. Michael in Bürstadt ein. Es beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Chor um Leiter Peter Schnur will einen tollen vierten Advent für die Zuhörer gestalten. Geprobt wird schon lange: Gleich nach dem erfolgreichen Chorkonzert „Lieblingslieder“ im Sommer haben die Sänger mit den Vorbereitungen für das Adventskonzert begonnen. Bei hohen Temperaturen probten sie weihnachtliche und besinnliche Lieder, um den vorweihnachtlichen Stress vergessen zu lassen.

Die Sänger freuen sich, dass sie für ihr Adventskonzert einen Überraschungsgast gewinnen konnten, der mit ihnen sein eigenes Lied singen will. Nach dem Konzert lädt die Sängerlust bei Glühwein und Kinderpunsch im Vorhof der Kirche zum Verweilen ein. red

