Endspurt im Wahlkampf

Bürstadt.Bis zur Bürgermeisterwahl in Bürstadt am Sonntag, 27. Januar, ist es nur noch eine Woche. Auf dem Wahlzettel stehen nach wie vor drei Personen: Amtsinhaberin Bärbel Schader (CDU), Steffen Lüderwald, der von SPD und Grünen unterstützt wird, sowie Anne Stertz-Hofmeister (parteilos). Allerdings hat die 59-Jährige aus Worms vor vier Wochen aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug verkündet.

Offiziell von ihrer Kandidatur zurücktreten kann sie aber nicht, da die Wahlhandlung schon lief, und Bürger bereits per Briefwahl abgestimmt hatten. Anne Stertz-Hofmeister kann also nach wie vor gewählt werden. Sie möchte aber keine Bürgermeisterin werden. Dies hat sie nun noch einmal gegenüber der Redaktion bestätigt: Der Rückzug sei ihr „wirklich nicht leicht gefallen“, teilt sie schriftlich in einer E-Mail mit. „Das ganze Wahlkampfszenario habe ich, so gut es eben ging, aus der Distanz weiter verfolgt, zumal mir nach meinem Rückzug einerseits enormer Zuspruch, aber auch viel Verständnis entgegengebracht wurde.“

Broschüre gedruckt

Ihren Wahlkampf hat die Deutschlehrerin, die an einer Schule in Alzey arbeitet, nach drei Wochen abgebrochen. Zuvor hatte sie etliche Gespräche geführt und zu Treffen in den Ratskeller eingeladen. Auch Steffen Lüderwald war regelmäßig mittwochs in einer Gaststätte ansprechbar. Zudem hat der 50-Jährige 120 Plakate in der Stadt aufhängen lassen. Dabei haben ihn die Mitglieder von SPD und Grünen tatkräftig unterstützt.

Lüderwald hat regelmäßig beim Wochenmarkt auf dem Marktplatz sowie in Bobstadt und Riedrode seinen Stand aufgebaut. Nun plant er noch eine große Veranstaltung: Am Mittwoch, 23. Januar, erwartet er um 18 Uhr den hessischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Ausführlich beschreibt Lüderwald seine Ziele in einer Broschüre und geht darin auf all die Themen ein, auf die ihn die Bürger die vergangenen Wochen angesprochen haben. Diesen 16-seitigen Flyer hat er an alle Haushalte verteilen lassen. Damit ihn alle verstehen, ließ er Wahlplakate in türkischer, griechischer, polnischer und italienischer Sprache drucken. Diese sind auch im Internet und über Facebook zu finden. Sogar ins Bayerische und Pfälzische hat er seine Ideen übersetzt. „Viele sagten zu mir: Bürstadt ist schwarz. Ich will damit zeigen, dass Bürstadt bunt ist“, sagt er.

Was ihn das alles kostet? „Ich habe noch keinen Kassensturz gemacht“, sagt Lüderwald. Die Summe sei aber nicht so hoch, weil Plakate und Flyer viel günstiger seien als früher. Zudem habe er vieles in Eigenleistung und mit Hilfe von Freunden geschafft. „SPD und Grüne beteiligen sich auch an den Kosten. Wir tragen das gemeinsam“, betont er.

Allerdings fehlen ihm auch Einnahmen: Im Januar nimmt der selbstständige Coach keinerlei berufliche Termine wahr. „Ich habe mich ganz auf den Wahlkampf konzentriert. Ab Februar geht es weiter.“ Das habe er extra so eingeplant und nutze derzeit seine Rücklagen.

Die CDU hat bereits frühzeitig ein Budget festgezurrt. Sie kalkuliert mit 12 500 Euro – wie schon für Bärbel Schaders erstem Wahlkampf. „Vielleicht wird es auch günstiger“, sagt der CDU-Vorsitzende Alexander Bauer. Wie 2013 habe die Partei mit Schader vereinbart, dass sie die Summe im Laufe ihrer Amtszeit zurückzahle.

Große wie kleine Plakate hängen auch von der Bürgermeisterin im Stadtgebiet. „Ich habe aber nicht so viele, nur 70. Ich setze lieber auf Videos, meine Internetseite und den Facebook-Auftritt“, erklärt die 57-Jährige. Sie hat fünf Videobotschaften aufgenommen, um ihre Ziele zu präsentieren. „Das läuft super“, freut sie sich über die hohen Klickzahlen.

Gespräche mit Bürgern

Zudem geht Schader gezielt auf die Bürger zu, obwohl sie als Bürgermeisterin ohnehin ständig in der Stadt unterwegs ist. „Ich führe insgesamt zehn Quartiersgespräche und komme zu den Leuten, sie müssen sich also nicht selbst auf den Weg machen.“ Vor Ort begleiten sie jeweils CDU-Mitglieder, die in der Nähe wohnen. Im Freien unterhält sie sich bei Glühwein oder heißem Orangensaft mit den Bürgern. Den bunt bedruckten Mehrwegbecher „Schader für Bürstadt“ dürfen die Leute dann mitnehmen.

