Entwicklung statt Stillstand

Zur Stadtplanung in Bürstadt.

Immer wieder müssen wir uns in letzter Zeit über Leserbriefe wundern, die allesamt das Alte und Gute beschwören und darüber hinaus das eigene Wohlbefinden über das der Allgemeinheit stellen. Das „Früher war alles besser“ zum Beispiel auf alte, leerstehende und fast das ganze Jahr ungenutzte Plätze zu projizieren, ist offenbar aktuell in all unseren Stadtteilen Mode.

Wie soll etwas Neues entstehen, wenn man sich nicht gleichzeitig von Altem verabschiedet? Es gibt zum Beispiel schon viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, keine klassischen Kerweplätze mehr. Die Lagen in den Innenstädten eignen sich unserer Meinung nach hervorragend zur Bauverdichtung und sind weiteren Baugebiete unbedingt vorzuziehen.

Jeder ist sich selbst der Nächste, wo es gerade in der momentanen Zeit wichtig wäre, auf den Nächsten zu schauen. So sind zum Beispiel alle Anwohner der Nibelungenstraße bis hin zum Beethovenplatz inklusive der Seitenstraßen seit vielen Monaten vom Baulärm geplagt, wohl wissend, das am Ende eine positive Veränderung für alle steht. Der Bagger, der mehrmals in der Stunde von der Baustelle zum Beethovenplatz brummt, ist sicher auch nervtötend. Denke man an ältere Menschen, die sich wegen Corona vorwiegend im Haus aufhalten – oder auch an solche, die im Home-Office arbeiten.

Sicher war ein Bodengutachten auf dem Beethovenplatz schon lange überfällig. Und ja, wir finden eine Bebauung für die Behindertenhilfe mitten im Ort hervorragend, um diesem Platz einen neuen Sinn zu geben. Freuen wir uns doch über die Entwicklung unserer Stadt, die auch für unsere Kinder attraktiv sein muss, zum Beispiel die beliebte alla-hopp!-Anlage, das neue Bahnhofsumfeld, den neuen Radweg nach Bobstadt, um nur einige zu nennen.

Wir wünschen uns allen eine positivere Grundhaltung und etwas mehr Weitblick.

