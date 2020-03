Entwicklungen bei Oli II und Mittelfeld

Bürstadt.Mit 15 Tagesordnungspunkten befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Gruppenraum Nord im Bürstädter Rathaus. Die dicksten Bretter sind die Mitfinanzierung des Geschäftsträgermodells für die Kindertagesstätten des Bistums Mainz, die Gebietsentwicklung auf dem Gelände des Oli-Werks II und die Entwicklung des Gewerbegebiets „Mittelfeld Nord“ in Bobstadt. Außerdem geht es um die Festlegung von Projektbudgets für den Bildungs- und Sportcampus und die Abrechnung des Kulturbeirats für die Veranstaltungen des Jahres 2019. Neu gefasst werden soll auch die Satzung über die Spielgerätesteuer und das Spielen um Geld und Sachwerte. Die Sitzung ist öffentlich. kur

