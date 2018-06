Anzeige

Noah Sarica trat in der Klasse M12 an und rannte über die 75 Meter in 11,32 Sekunden zu einer neuen persönlichen Bestleistung, lief die 60-Meter-Hürden in 11,60 Sekunden, sprang 3,96 Meter weit und warf den Ball auf 29,50 Meter. Die 800 Meter in 2:45,58 Minuten bedeuteten erneut neue persönliche Bestleistung. In Summe erzielte er 1813 Punkte und landete in der Klasse M 12 in der Einzelwertung auf einem tollen zweiten Platz.

Gemeinsam holten die drei Jungs die südhessische Meisterschaft im Blockmehrkampf Lauf in der Klasse U 14 mit einer Gesamtpunktzahl von 5491 Punkten. red

