Erfolgreiche Kicker unter einem Dach

Bürstadt.Über ein Fußballjahr mit vielen Erfolgen von der A-Jugend bis zu den Bambinis konnte Rainer Uhrig bei der Jahreshauptversammlung des Jugendfördervereins (JFV) berichten. Der Gesamtjugendleiter Sport der Bürstädter Nachwuchsfußballer ließ im Vereinsheim der DJK Eintracht die zu Ende gehende Saison ausführlich Revue passieren und beleuchtete die guten Ergebnisse aller Teams.

Derzeit spielen fast 190 Jugendkicker in zehn Mannschaften. Die A-Jugend und die C 1-Jugend belegen in der Gruppenliga gute Platzierungen im vorderen Mittelfeld. Die B-Jugend spielt – wie die C 2 – in der Kreisklasse. Die D 1-Elf steht drei Spieltage vor Rundenende auf dem ersten Platz in der Kreisklasse 1.

Fußball-Feriencamps Auch in diesem Sommer werden für interessierte Nachwuchsfußballer während der Sommerferien zwei Feriencamps angeboten. „Fußball-Ferien-Spaß für Jungs und Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren“ bietet die DJK Eintracht Bürstadt vom 24. bis 27. Juli an. Die vier Tage kosten inklusive Verpflegung und Ausrüstung 129 Euro. Das Jugendcamp des VfR Bürstadt startet eine Woche früher und findet vom 16. bis 20. Juli im Robert Kölsch-Stadion statt. Das fünftägige Camp für Nachwuchskicker von sechs bis 14 Jahre kostet inklusive Verpflegung und Ausrüstung 149 Euro. Anmeldung bei allen Vorstandsmitgliedern sowie über vfr-buerstadt.de oder eintrachtbuerstadt.de. beh

Auch die rund 30 F-Jugendspieler und 25 Bambinis stehen an vielen Wochenenden bei zahlreichen Turnieren und „Spielfesten“ mit viel Ehrgeiz und sehr erfolgreich auf den Fußballplätzen der Region. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung aller Mannschaften“, zeigte sich Uhrig erfreut über den permanenten Aufwärtstrend über alle Jahrgänge hinweg.