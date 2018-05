Anzeige

Bürstadt.In Fürth wurden die Hessischen Meisterschaften im Rasenkraftsport ausgetragen. Auch bei diesem Wettkampf waren die Athleten der Rasenkraftsportler zahlreich in den verschiedensten Alters- und Gewichtsklassen vertreten, um sich Titel in Einzel- und Mannschaftswertungen zu sichern.

In allen Disziplinen überzeugt

Bei der jüngsten Altersklasse, den Schüler C, wurde der TV Bürstadt von Sebastian Vetter, Taina Appel sowie den Geschwistern Lara und Phil Schuhmann vertreten. Taina konnte sich in allen Disziplinen mit ihren Weiten (Hammer: 16,32 Meter, Gewicht: 11,59 Meter, Stein: 5,68 Meter) Platz eins und eine neue persönliche Saisonbestleistungen sichern. Auch Lara konnte sich den ersten Platz und eine persönliche Bestweite mit dem Gewicht erkämpfen (Hammer: 14,61 Meter, Gewicht: 9,70 Meter, Stein: 4,21 Meter). Gemeinsam freuten die beiden sich über den Meistertitel in der Mannschaftswertung. Sebastian konnte sich mit seinen Leistungen überinen Vizetitel in der Einzelwertung und einen Meistertitel in der Mannschaftswertung freuen (Hammer: 17,31 Meter, Gewicht: 10,36 Meter, Stein: 6,31 Meter). Phil belegte mit seinen Weiten (Hammer: 13,67 Meter, Gewicht: 10,36 Meter, Stein: 6,05 Meter) Platz zwei in der Einzelwertung und Platz eins in der Mannschaftswertung. Zusätzlich konnte er sich über zwei neue Bestleistungen freuen.

Sieg in der Mannschaftswertung

Sebastians Bruder Vincent Vetter erkämpfte sich bei den B-Schülern den fünften Platz in der Gesamtwertung (Hammer: 22,40 Meter, Gewicht: 13,14 Meter, Stein: 6,44 Meter). Mit Mannschaftskamerad Tom Baumann aus Fränkisch Crumbach freute er sich über den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Bei den A-Schülern gingen Linus Knorr und Sascha Höfle an den Start. Linus belegte mit seinen Weiten (Hammer: 39,62 Meter, Gewicht: 20,05 Meter, Stein: 9,60 Meter) den zweiten Platz. Sascha folgte mit seinen Weiten auf Platz drei in der Gesamtwertung (Hammer: 32,66 Meter, Gewicht: 15,92 Meter, Stein: 7,84 Meter). Gemeinsam mit Marvin Baumann freuen sich die beiden über den ersten Platz in der Mannschaftswertung. In der Altersklasse der männlichen Jugend-A startete Saschas älterer Bruder Sven Höfle. Er konnte mit seinen Leistungen (Hammer: 38,81 Meter, Gewicht: 15,52 Meter, Stein: 7,59 Meter) den ersten Platz und damit den Meistertitel sein Eigen nennen.