Erfolgreicher Auftakt für die Tennis-Damen

Bürstadt.Am ersten Spieltag der Winter-Medenrunde 2020/21 gab es in der Weiterstädter Halle nur strahlende Gesichter der Bürstädter Tennisspieler und deren Anhänger – wohin man auch schaute. Die erste Damenmannschaft besiegte die Konkurrentinnen vom TC Rüsselsheim klar mit 3:0 Matches und feierte damit einen Auftakt nach Maß.

Begonnen wurde mit dem Doppel. In einem umkämpften und engen Match behielten Alicia Klenk und Nadja Rhein für den TC Bürstadt (TCB) einen kühlen Kopf und am Ende mit 5:7, 6:4 und 11:9 die Oberhand.

Souverän gespielt

Im Anschluss daran wurden die beiden Einzelpartien ausgetragen. Im ersten Einzel lies die Bürstadterin Alicia Klenk ihrer Gegnerin Marleen Vollhardt keine Chance und gewann dieses mit 6:1 und 6:1 souverän. Etwas spannender machte es da Nadja Rhein, die für den TCB im zweiten Match gegen Denise Vogel über die volle Distanze von drei Sätzen gehen musste. Am Ende gewann sie, dank guter Moral und Nervenstärke, die zweite Einzelpartie mit 4:6, 7:5 und 10:6.

Am Samstag, 21. November, geht es in der Tennishalle in Weiterstadt um die nächsten Punkte in der Winter-Medenrunde. Dann spielen die TCB-Damen gegen die Mannschaft des TC Rodau. Zumindest wenn die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorschriften es zulassen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020