Erfolgreiches zweites Badmintonturnier

Bürstadt.Am Samstag fand zum zweiten Mal ein Badmintonturnier in der TSG-Halle statt. Nachdem im vergangenen Jahr die Premiere so gut angekommen war, hat das Organisationsteam bestehend aus Martin Althapp, André Kukutschka, Patrick Volk und Oliver Volz diesmal wieder eine hervorragende Planung an den Tag gelegt.

Teilgenommen haben 24 Spieler im Alter von 15 bis 64 Jahren, darunter drei Damen. Die Spieler kommen aus den beiden Badmintongruppen der TSG, von denen eine dienstags um 19 Uhr unter der Leitung von Martin Althapp stattfindet und die zweite mittwochs um 20 Uhr unter der Leitung von Patrick Volk.

Beim Turnier am Samstag wurden unter der Turnierleitung von Martin Althapp und Oliver Volz Einzel und Doppel gespielt, über zwei Gewinnsätze bis zu elf Punkten. Es kamen immer die ersten vier weiter und dann ging es über Achtel-, Viertel- und Halbfinale ins Finale. So kam es bei den Einzelspielen zu 56 Begegnungen bei vier Gruppen zu fünf Spielern. Nach dem Halbfinale wurde das Finale der Damen zwischen Cathrin Kukutschka und Isabel Volk ausgetragen, aus welchem Cathrin als Siegerin hervorging. Bei den Herren gewann Lukas Grochola vor Laurin Morweiser und Erik Althapp. In den Doppelspielen kam es zu 28 Begegnungen bei zwei Gruppen zu fünf Spielern. Dritte wurden Erik Althapp und Sandro Paul.

Zweite wurde das Team Ronny Hartmann und Thilo Jung. Erstplatziert haben sich Lukas Grochola und André Kukutschka – wie schon im vergangenen Jahr.

Versorgt wurden Sportler und Gäste von Christian Pscheidt, der ab 11 Uhr an den Pfannen stand, um Schnitzel zu braten, Gemüse zu brutzeln und Pommes zu frittieren. Außerdem mixte er leckere Bananenshakes, die vor allem bei den Spielern gut ankamen. Dass die Kühlschränke voll mit kühlen Getränken waren, war André Kukutschka zu verdanken.

Alles in allem war dies ein gelungener sportlicher Tag, der ohne Verletzungen gemütlich am Abend ausklang und bestimmt auch im kommenden Jahr wiederholt wird. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.09.2019