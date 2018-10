Erfolgsgeschichte geht weiter

Bürstadt.Für Bürgermeisterin Bärbel Schader ist es „eine Ehre und Selbstverständlichkeit“, den erfolgreichen Schnellschreibern des Stenografenvereins Bürstadt zu gratulieren. Bei den Ehrungen zu den Südhessischen und Hessischen Meisterschaften, die Vorsitzende Monika Bormuth in den Schulungsräumen in der Alten Schillerschule vornahm, freute sie sich besonders über die erfolgreiche Teilnahme ganz junger Talente. Denn nicht nur die zehnjährige Hannah Schäfer hatte bei ihrer ersten Teilnahme an den Hessischen Meisterschaften, die am 22. und 23. September in Grünberg stattgefunden hatten, als jüngste Teilnehmerin und in Tastschreiber der Schüler hervorgetan, auch die nur ein Jahr ältere Annemarie Ewert hatte ebenfalls als jüngste Teilnehmerin bei den dezentral durchgeführten Südhessischen Meisterschaften als Jüngste die Nase vorn.

Zudem wurde der Nordheimer Marvin Krieglstein Sieger in seiner Altersklasse bei der Autokorrektur der Schüler. In der Jugendklasse hieß die Siegerin Julia Höfle. Insgesamt freuten sich Monika Bormuth und Trainerin Maria Adler über weitere sechs Vizemeister. Darunter Seriensiegerin Charlotte Schreiber, Lars Bormuth, Marvin Krieglstein und Ragesh Mathiyalagan. Neben Urkunden bekamen sie bis zum Drittplatzierten einen Büchergutschein überreicht.

Mit vier Teilnehmern hatte der Stenografenverein auch an den Hessischen Meisterschaften teilgenommen. Gegen große Konkurrenz kamen die Bürstädter Vertreter auch von dort erfolgreich zurück. Als Jüngste und erfolgreichste Teilnehmerin bekam Hannah Schäfer einen großen Pokal für ihren dritten Platz im Perfektionsschreiben.

Neben dem Lob der Bürgermeisterin hielt sich auch Gregor Keller, Ehrenpräsident der Intersteno und immer wieder gerngesehener Gast in Bürstadt, mit lobenden Worten nicht zurück. Seinen Dank richtete er aber auch an Bürgermeisterin Bärbel Schader. Zudem pries er die Arbeit von Vorsitzender und Trainerin, die auch dafür sorgten, dass die Übungsräume „immer ordentlich“ aussähen.

Montag, 22.10.2018