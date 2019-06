Erich Kästner-Schule feiert ihre Absolventen

Bürstadt.Die Abgänger der Bürstädter Erich Kästner-Schule (EKS) hatten sich nach dem Gottesdienst vor dem Bürstädter Bürgerhaus versammelt. Der erste Teil der Feier fand nämlich unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein statt. Ebenso wurden die ersten Reden draußen gehalten, nachdem der Schulchor die Gäste unter anderem mit dem Lied „Faded“ von Alan Walker begrüßt hatte.

Als erste Rednerin stand die Vorsitzende des Elternbeirats Anja Antonucci am Mikrofon. Ihre frische Ansprache enthüllte die manchmal nicht so tollen Eigenschaften der Schüler, die gerne mal zu spät kommen, kreativ sind beim Ausredenerfinden und auch kreativ beim Lesen und Schreiben sind, so dass sie die Schrift von manchen Lehrern und auch von sich selbst nicht mehr entziffert werden können. „Ihr habt alles richtig gemacht – Schüler sind so“, meinte sie und wünschte allen, dass sie ihren eigenen Weg in die Zukunft gehen können.

Die drei Schulsprecher schlugen in eine ähnliche Kerbe. Und ihre Rede war ebenfalls locker und lässig. „Wir haben gestern erst angefangen mit der Rede, Panik bekommen und acht Koffeindrinks vorher gekippt“, schilderte Salvatore di Bernardo die Vorbereitungen mit einem Augenzwinkern. Sein Kollege Adrian Schnellbächer betonte, dass man selbst für seinen Erfolg verantwortlich sei. Er nahm Bezug auf den Film „Spiderman“, in dem der Superheld seinen Anzug angezogen hat. Seine Mama meinte daraufhin zu ihm: „Adrian, werd mal erwachsen, du bist nächste Woche Abgänger.“ Kim Szekely, die Dritte im Bunde, ergänzte, dass alle stolz sind, ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Vertrauenslehrer Michael Feick verabschiedete rund 40 Abgänger, die in der Schülerverwaltung aktiv gewesen sind.

Die Schulband spielte noch ein Stück draußen, dann ging es ins Bürgerhaus, wo es auf der Bühne mit dem akademischen Festakt weiterging. Schulleiterin Stephanie Dekker lobte alle Schüler. „Ihr seid mit großem Elan in der fünften Klasse gestartet, aber bis zum Ende der zehnten war es doch ein weiter Weg. Uns war es wichtig, dass ihr euch entwickeln könnt und dass die Wege so lange wie möglich offenbleiben, egal welchen Schulabschluss ihr gemacht habt“, betonte sie.

In die Schulzeit der Abgänger fiel die große Sanierung der Schulgebäude. Es habe oft viele Gespräche mit den Schülern gegeben, aber keiner sei auf der Strecke gelassen worden, betonte die Rektorin. „Und die Allermeisten haben ihre Chance auf unserer Gesamtschule gut genutzt, es sind prima Leistungen dabei“, freute sich Stephanie Dekker. Allerdings mussten sich die Schüler auch anstrengen, denn verschenkt wurde nichts. Was die Abgänger von der EKS mitnehmen, müssen sie immer selbst entscheiden: Das Angebot und die Schwerpunkte waren sehr verschieden, ob Sprachen, Naturwissenschaften, Chor, Orchester und die Wahlpflichtkurse oder auch das soziale Engagement.

„Wir haben euch über die Jahre beizubringen versucht, dass es nötig ist, die Perspektive zu wechseln und offen zu sein für andere Fragestellungen. Dazu gab es Gruppenarbeit, damit ihr von anderen lernt und anderen helft. Nicht die Einzelstimme ist gefragt, es ist die Mehrstimmigkeit“, so die Schulleiterin. Sie bedankte sich bei allen Klassenlehrern der Abschlussklassen, sowie beim gesamten Kollegium und wünschte den Schülern alles Gute für ihren beruflichen oder schulischen Weg.

Dann gab es die ersehnten Zeugnisse, eine Rede vom Bürgermeisterin Bärbel Schader, und am Ende folgte der Abschlussball mit Musik und Tanz, der mit einem Auftritt der Tanz-AG eröffnet wurde. Später legte ein DJ auf. Die Klassenbesten waren Lea Kuhn und Linnéa Bachmann mit 1,8 aus der 9 H a; Fabienne Stephan und Justin de Salvatore mit 2,2 aus der 9 Hb; Noelle Marie Bruder mit 1,8 aus der 10 R a; Lina Schumacher mit 2,1 aus der 10 R b und Lena Herbert mit 1,5 aus der 10 R c.

