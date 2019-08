Erinnerung an die Taufe

Bürstadt.Zum Tauferinnerungsgottesdienst am Sonntag, 15. September, sind alle Kinder, die zwischen vier und sechs Jahre alt und getauft sind, eingeladen. Der Gottesdienst findet um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche in Bürstadt, Heinrichstraße 22, statt. Zur besseren Planung bittet die evangelische Kirchengemeinde um eine Rückmeldung im Sekretariat bis zum 5. September. Dabei sollte angegeben werden, ob und mit wie vielen Personen die Kinder am Gottesdienst teilnehmen. Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen. Kontakt unter Telefon 06206/7 9019 oder sekretariat@buerstadt-evangelisch.de. Wer möchte, kann seine Taufkerze mitbringen. Auch diejenigen, die vergangenes Jahr dabei waren, sind wieder willkommen, teilt die Kirchengemeinde in ihrer Ankündigung mit. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019