Erinnerung an Uwe Hendrich

Bürstadt.Die Bürstädter Radfahrervereinigung (RV03) bietet am Sonntag, 16. Juni, wieder die Ried-Odenwald-Tour. Los geht es am Vereinsheim in der Wasserwerkstraße auf vier Strecken.

Die Tour wird in diesem Jahr in Erinnerung an den vor einem Jahr auf seinem Rennrad verstorbenen Uwe Hendrich ausgetragen. Hendrich kam vor zehn Jahren über diese radsportliche Ausfahrt zur RV03, wo er sich von Anfang an an führender Stelle in der Radtouristikabteilung engagierte. Am 16. Juni hätte er seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Ob Einsteiger oder durchtrainierter Athlet: Die Touristikfahrt soll allen Ansprüchen gerecht werden. Damit die Kraft nicht zu früh zur Neige geht, gibt es an Kontrollstellen im Abstand von rund 30 Kilometern Getränke und Obst zur Stärkung. Dieser Service ist in der Startgebühr von fünf Euro enthalten. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind vom Startgeld befreit.

Die vier Routen verlaufen auf landschaftlich schönen, verkehrsarmen und asphaltierten Straßen. Die Startzeit zwischen 7 und 10 Uhr ist so gewählt, dass die Langstreckler recht früh in der Wasserwerkstraße starten können. Startschluss ist um 9 Uhr. Für die zwei kürzeren Routen können sich Teilnehmer eine Stunde mehr Zeit lassen – allerdings nicht bei sommerlicher Hitze.

Auf der kürzesten Strecke über 41 Kilometer geht es durchs flache Ried, außer Brücken sind keinerlei Steigungen zu bewältigen. Etwas Ausdauer und Kraft sind notwendig, um auf die 75 Kilometer-Tour zu gehen. Hier ist die zwölf Kilometer lange Steigung von Bensheim nach Beedenkirchen zu bewältigen. Dann geht es über Ober-Beerbach und Seeheim-Jugendheim zurück nach Bürstadt.

Für die 111 Kilometer lange Schleife muss der Radsportler mehr Kondition mitbringen. Im Anschluss an die 75-Kilometer-Runde führt die Strecke nach Groß-Bieberau. 500 Höhenmeter mehr als bei der „75er“ stecken am Ende in den Beinen. Nur für wirklich Durchtrainierte ist die 157 Kilometer-Strecke mit 1500 Höhenmetern geeignet. So geht es über eine Schleife von und nach Groß-Bieberau über Fränkisch Crumbach und Ober-Mossau. Für die erfolgreiche Teilnahme erhält jeder eine Urkunde. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.06.2019