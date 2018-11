Eröffnung für 2019 geplant

Bobstadt.. Nicht mehr lange, dann ist das neue Vereinsheim der TG Bobstadt endlich fertig. Rund 400 000 Euro hat der Umbau am Ende insgesamt gekostet, sagt Vorsitzende Werner Klag. Er erinnert sich noch an die Umbaupläne, die Ende 2015 ausgearbeitet wurden. Als 2016 dann endlich die Baugenehmigung vorlag, konnten auch die dringend benötigten Fördergelder beantragt werden. Das Land fördert das Projekt mit 50 000 Euro. Landessportbund, Kreis und Stadt steuerten weitere 23 500 Euro bei.

Eröffnung im neuen Jahr

„Wir möchten möglichst bald das Vereinsheim für interne Veranstaltungen nutzen“, sagt Klag. Er äußerte die Hoffnung, dass im ersten Quartal des neuen Jahres die offizielle Eröffnung stattfinden könnte. Damit das Vereinsheim also so schnell wie möglich bezugsfertig ist, helfen selbst Senioren beim Umbau mit: Unter der Woche sind sie es, die nach den Arbeitseinsätzen aufräumen, Schutt beseitigen oder sogar streichen. Und auch am Wochenende kommen zusätzlich Helfer, die für Unterstützung sorgen.

Schließlich gibt es noch viel zu tun – das Vereinsheim muss nicht nur die sportlichen, sondern auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Auch Menschen mit körperlichen Handicaps sollen das Vereinsheim über eine Rampe samt Aufzug erreichen können. Beim Besuch auf der Baustelle erklärt der TG-Vorsitzende, was sich am Vereinsheim alles geändert hat: Neben größeren Damen-und Herrenduschen hat das Gebäude einen neuen Dachstuhl samt Bedeckung und Solaranlage bekommen. Und nicht nur die neue Gaststätte, sondern auch das gesamten Obergeschoss hat nun größere Fenster.

Auch neue Wege zum Vereinsgebäude wurden angelegt, und ein ganzer Berg ist vor dem Vereinsheim verschwunden. Hier soll zukünftig eine bewirtschaftete Terrasse entstehen. Die Spiele auf den hinteren Tennisplätzen kann man zukünftig von einer kleinen Stahlterrasse aus beobachten. Bis Mitte Dezember soll der Innenausbau fertig sein. Schon nächstes Wochenende wollen die Frauen des Vereins bei einem Putzeinsatz für Glanz in der Gaststätte sorgen.

Pächter gesucht

Der Verein sucht dringend nach einem Pächter. Dieser hat die Möglichkeit, seine Küche mitzugestalten. Vom Umbau erhofft sich Klag auch mehr Besucher: Nicht nur die 150 im Verein integrierten Tennisspieler, sondern auch die Mitglieder der anderen TG-Abteilungen könnte es dann öfter ins Vereinshaus ziehen. Zudem weiß Klag von den Bobstädtern, dass sie sich im Ortsteil einen Platz als Treffpunkt wünschen. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018