Feinsäuberlich verpackt

Direkt hinter Schöckers Wiese hat die Stadt ebenfalls eine Fläche für Insekten und Kleintiere reserviert. Was zwischen den hohen Blumen und Stauden verborgen ist, kann er sich lebhaft vorstellen. Ein Rätsel ist für ihn allerdings, warum jemand ein Hundehäufchen feinsäuberlich in Plastik verpackt, um es dann wegzuwerfen. „Einfach mitnehmen und in den Müllereimer schmeißen“, appelliert er an alle Spaziergänger mit Vierbeiner. Die nächste Hundetoilette im Sonneneck steht am Solarweg. Auch am Rudolf-Virchow-Weg befindet sich ein Spender für die schwarzen Tüten – und ein Mülleimer, in dem sie entsorgt werden könnten, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Mit oder ohne Plastik-Verpackung – tierische Hinterlassenschaft haben auf einem Feld nichts zu suchen. „Wir sind in einem Sonderkulturengebiet, hier werden Kartoffeln, Zwiebeln und Kräuter angebaut“, erläutert Schöcker. Mit dem Hundekot landeten jede Menge Bakterien mittendrin in den Lebensmitteln. „Eine Sauerei“, findet der Landwirt.

Auf dem Grundstück direkt beim Sonneneck wächst allerdings schon seit Jahren kein Gemüse mehr. Fünf Prozent seiner Ackerfläche, so schreibt es die EU vor, muss ein Landwirt der Natur überlassen – den Insekten und vielen Kleintiere zuliebe. „Es braucht nur noch ein paar Wochen – und vor allem Regen – dann ist hier wieder alles grün.“ Schwarze Tüten will Schöcker hier dann trotzdem nicht mehr sehen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.08.2018