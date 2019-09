Erst Tennisturnier, dann Sommerfest

Bürstadt.Die Tennisrunde der Saison 2019 ist für die Mannschaften des TC Bürstadt (TCB) seit knapp einer Woche beendet. Doch noch muss keiner der Mitglieder den Tennisschläger in die Ecke stellen und sich auf eine gemütliche Herbstzeit einstellen.

Der Vorstand möchte noch die letzten Wochen der Freiluftsaison nutzen und lädt die Mitglieder am Samstag, 21. September, zu einem Schleifchenturnier für Erwachsene ein. Auf dem Gelände des Vereins werden dann von 14 bis 17 Uhr noch einmal kräftig die Bälle über das Netz gehauen.

An diesem Abend um 19.30 Uhr feiert der Verein ein großes Sommernachtsfest. Dazu eingeladen sind natürlich auch alle Mitglieder, die nicht am Schleifchenturnier teilnehmen konnten.

Cocktails, Musik und mehr

Für Cocktails, Musik und leckeres Essen ist gesorgt. Das Catering an diesem Abend übernimmt das Team des Restaurants „Zum Olymp“. Seit zwei Jahren ist Familie Michaloudi mit ihrem Team ein verlässlicher Partner des TCB und hilft gerne mit.

Zur besseren Planung sollten sich Interessierte in die ausgehängten Listen am schwarzen Brett auf der Tennisanlage eintragen. Gerne kann man sich aber auch per E-Mail (tc.buerstadt@web.de) anmelden. Natürlich sind auch Kurzentschlossene willkommen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.09.2019