Erste Bundesliga tanzt in Bürstadt

Bürstadt/Bobstadt.Die Tanzsportabteilung der TG Bobstadt lädt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, zum großen Turnierwochenende in die Sporthalle der Erich Kästner Schule in Bürstadt ein. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Am Samstag starten um 17 Uhr die Jazz- und Modern-Dance-Wettkämpfe mit der Ersten Bundesliga – auch die Bobstädter Formation „Piccola“ tritt gegen die starke Konkurrenz an. Am Sonntag, 10. März, beginnt um 12.30 Uhr die Jugendverbandsliga Süd-Ost 1 mit den Bobstädter Teams „Picaro“ und „Neo“. Im Anschluss gegen 15 Uhr folgt die Oberliga Süd-Ost 1 mit der TG-Gruppe „Coco“. Der Eintritt kostet am Samstag für Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 10 Euro. Sonntags zahlen Erwachsene 6 Euro, ermäßigte Tickets kosten 4 Euro. Karten gibt es an der Tageskasse. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. baum

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.03.2019