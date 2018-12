Erste gemeinsame Weihnachtsfeier

Bürstadt.Seit der neuen Runde 2018/2019 treten SG und FSV Riedrode zusammen als Spielgemeinschaft FSG Riedrode auf. Die sportliche Gemeinschaft wird auch auf persönlicher Ebene weitergeführt: So trafen sich beide Vereine zur ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier bei GS Wärmesysteme des Fußballfreunds Harald Ofenloch.

Die Halle präsentierte sich als weißes Feierdomizil mit Bar in Iglu-Optik. In einer Fotobox konnten die Besucher lustige Partyfotos machen. „Die gemeinsame Weihnachtsfeier kam schon im Vorfeld bei allen gut an. Auch heute Abend ist die Stimmung prächtig“, freute sich Dieter Kreiling von der FSG. Bereits an Vaddertag und der Kerwe hatten die Vereine zusammengearbeitet – auf geselliger Ebene klappt das freilich auch. Dass es nicht nur sportlich läuft, sondern auch auf der persönlichen Ebene funktioniert, sei ganz wichtig für die Fusion der Vereine. Diese stehe im kommenden Jahr an.

Für gute Stimmung bei der Weihnachtsfeier sorgte „District Lounge“ mit Andre Held und Dominik Winkler mit Livemusik. Für eine Tanzfläche war ebenfalls gesorgt. Unterhaltung bot außerdem eine Fotoshow, die Helmut Deckenbach vorbereitet hatte. Die Bilder ließen das Fußballerjahr Revue passieren. Fotos aus früheren Seiten waren auch dabei. Als die beiden Vereine noch als Rivalen in Derbys aufeinander trafen. „Bald wird es nur noch die FSG Riedrode geben“, sagte Kreiling. Für ihn ist das ein wichtiger und sinnvoller Schritt in eine konstante Fußballzukunft. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018