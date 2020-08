Erste Hausaufgabe mit Tradition

Bürstadt.Schon bevor die nächsten Fünftklässler und deren Eltern die Sporthalle der Erich Kästner-Schule betraten, waren Lehrerin Vera Ulrich und ihre Mannschaft – unter anderem zwei FSJler und Helfer aus dem technischen Team – in Saal unterwegs, desinfizierten alles und legten neue Info-Mappen und Rucksäcke als Geschenk vom Land Hessen für alle parat. Die Klasse 5 Gb samt Anhang wurde erst zehn Minuten vor Beginn der Einschulungsfeier eingelassen.

Am Eingang gaben die Eltern die vorausgefüllten Anmeldungen mit Anschrift und Telefonnummern ab. Die Namen der 21 Schüler waren auf den jeweils mittleren Stuhl der Dreier-Gruppen geklebt, die mit Abstand aufgestellt waren.

Zur Einstimmung spielte Patrick Embach „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani. Schulleiterin Stephanie Dekker kam auf die kleine Bühne an der Stirnseite und begrüßte die neuen Schüler, die in den verschiedenen Grundschulen im gesamten Ried zwar die Großen gewesen waren, hier aber jetzt wieder die Kleinsten sind. „So spielt das Leben“, fügte die Rektorin mit einem kleinen Schmunzeln an.

Sonnenblumen und rote Ballons

Mittels eines Beamers führten eine ganze Reihe Bilder durch das Schulgebäude. Das ist der Job, den sonst immer die Schulpaten übernehmen. „In diesem Jahr müsst ihr leider über E-Mail und Chat mit euren Paten Kontakt aufnehmen und euer erstes Treffen vereinbaren“, bedauerte Stephanie Dekker. In den Vorjahren war sie immer umringt von vielen Lehrern aus dem Kollegium und den Leitern der einzelnen Schulzweige, dieses Mal stand sie ganz allein vorne und hielt ihre Begrüßungsrede.

„Ich bin gespannt, welche Talente ihr einbringt in unsere Schule“, sagt sie. Für jeden Neuankömmling lag bereits ein Umschlag mit Sonnenblumenkernen am Platz. „Mit Wasser, Erde und Sonne verwandeln sie sich in ein fröhliches Gelb. Wir wollen euch das alles geben, damit ihr groß werdet und wachst“, erläuterte die Rektorin.

Im Anschluss gab sie noch einen Überblick über die vielen AGs, die angeboten werden, etliche aus dem naturwissenschaftlich-technischem Bereich. „Wir erwarten von euch, dass ihr euch zumindest einmal ehrenamtlich engagiert“, so die Schulleiterin. Und sie gab gleich die unvermeidliche erste Hausaufgabe auf. Die neuen Mitglieder der Schulfamilie sollten „googeln“, wer der Schriftsteller Erich Kästner war.

Klassenlehrerin Andrea Schienbein übernahm es, ihre Schützlinge einzeln nach vorne zu rufe. Dann ging es zügig zur ersten Stunde ins Klassenzimmer. Die Eltern durften nicht mit, sondern mussten die Zeit in der Sporthalle überbrücken. Lehrerin Vera Ulrich ging mit ihnen verschiedene Unterlagen durch, und mit Hilfe eines Klemmbretts konnten wichtige Unterlagen auch gleich ausgefüllt und unterschrieben werden.

Es gab insgesamt sieben fünfte Klassen und für alle eine eigene Einschulungszeremonie, auch an diesem Mittwoch finden noch einige statt. „Das bedeutet jedes Mal, alles Desinfizieren und Vorbereiten“, betonte Vera Ulrich. Im Anschluss ging jede neue Klasse auf den Schulhof, und die Schüler schickten mit roten Luftballons ihre Wünsche für die Schulzeit in den Himmel.

Ein Dankeschön für die gute Vorbereitung gingen an die Kolleginnen Julia Hause und Anette Weiß sowie an das Sekretariat mit Andrea Hieber-Schenkel und Sabine Massoth.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020