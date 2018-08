Erste Hilfe für Eichhörnchenbaby

Bürstadt.Vor wenigen Tagen wendete sich eine aufmerksame Familie an den Naturschutzbund Bürstadt. Sie hatte nach dem Besuch des neu eröffneten Indoorspielplatzes nahe der Naturoase Lachgärten ein junges Eichhörnchen entdeckt. Es hatte noch geschlossene Augen und war so hilflos, dass es sich problemlos aufgreifen ließ. Die Finder informierten den Bürstädter Nabu-Vorsitzenden Michael Held. Der konnte auch gleich zur Fundstelle kommen.

Es stellte sich heraus, dass sich in der Umgebung kein Elterntier zeigte. Scheinbar hatte der Sturm in der Nacht zuvor den Eichhörnchenkobel zerstört. Da Held selbst aber auch noch keine Erfahrung mit der Aufzucht und Pflege von Eichhörnchen hatte, recherchierte seine Frau Iris im Internet, was zu tun sei. Sie wärmten den etwa vier Wochen alten Findling und stärkten ihn tropfenweise mit einer Lösung von Honig in Wasser.

Außerdem nahmen sie umgehend Kontakt zu Tanja Schäfer vom Verein Eichhörnchenschutz auf. Diese erklärte sich auch sofort bereit, das Jungtier in Pflege zu nehmen. So machten sich Iris und Michael Held gleich auf nach Dreieich, wo Tanja Schäfer auf dem Gelände des dortigen Tierheims wohnt. Sie konnte bestätigen, dass das kleine Eichhörnchen zwar gesund, aber noch mehrere Wochen pflegebedürftig sei. Mit geübten Griffen bot Schäfer dem Knirps in einer kleinen Kunststoffspritze vorgewärmte Spezialmilch für Eichhörnchen an, die auch gleich eifrig getrunken wurde. Zufrieden gesättigt kuschelte sich das junge Eichhörnchen aus Bürstadt wenig später zwischen vier weitere Eichhörnchen-Pfleglinge, so dass offensichtlich war, dass der Nagernachwuchs hier in besten Händen ist.

