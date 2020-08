Erste Probe seit 134 Tagen

Bürstadt.134 Tagen nach ihrer letzten Probe trafen sich die Musiker der Katholischen Kirchenmusik (KKM) zu ihrer ersten Probe. Regulär war diese aufgrund der geltenden Hygienevorschriften für Musikvereine jedoch nicht.

Im Vorfeld war einiges zu organisieren, neben der Erstellung eines Hygienekonzeptes musste der richtige Probenplatz gefunden werden. Wegen der Abstandsregeln von drei Metern in alle Richtungen musste es ein sehr großer Platz sein. Fündig wurde der KKM beim MGV Sängerlust, dessen Festgelände genutzt werden konnte. Eine Onlineumfrage, die im Vorfeld der Probe durchgeführt wurde, signalisierte eine mehrheitliche Zustimmung hinsichtlich des Ortes. Über 40 Musiker folgten der Einladung zur Übungsstunde. „Das Konzept hat sich somit bewährt, und so lange das Wetter mitspielt, werden wir weiterhin im Freien proben“, kündigt der Verein an. Eine Lösung für die kalte Jahreszeit sei jedoch noch nicht gefunden, da der Saal im Vereinsheimes der Garten -und Naturfreunde zu klein ist, um die Regeln einhalten können. Proben im Bürgerhaussaal seien derweil von der Verwaltung abgelehnt worden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020