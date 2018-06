Anzeige

Fröhliches Gelächter rief eine Auszeichnung für Lutz Machleid hervor. Denn er wird in die Riege der obersten Feuerwehrzunft aufgenommen und dort seinen Dienst leisten - und damit zum „Goldfasan“. So bezeichnet er nämlich selbst immer die die goldenen Mützenkordelträger. Nach der feierlichen Eröffnung strömten die Gäste an die Cocktailbar, wo es alkoholfreie Kreationen gibt.

Die meisten machten sich Gedanken über die folgenden Tage. Einige übten noch für ihre Prüfung, die „Riedschikane“ - die Wehren aus Bürstadt, Riedrode, Bobstadt, Nordheim, Wattenheim und Biblis - richteten dagegen ihre Grillstation ein. „Wir grillen gemeinsam“, erklärte Bobstadts Jugendwart Christian Ludwig. Um nicht hungrig aufs Feldbett sinken zu müssen, sollen „Mitternachtssnacks“ wie Bauern- oder Pilzpfanne verbrauchte Energien zurück bringen. Und das war auch nötig, denn: Die erste Nacht war kalt. „Wir haben ganz schön in unseren Schlafsäcken gefroren“, gestand gestern ein Jugendbrandschützer der Viernheimer Wehr.

Kleinere Verletzungen versorgt

Gleich mehrfach zum Sanitätsdienst musste die junge Kim, weil sie sich kräftig das Knie angestoßen hat. Die Malteser hatten ihr einen Salbenverband gemacht. Doch am Abend war die Schwellung - trotz zusätzlicher Behandlung mit Eis - immer noch nicht zurückgegangen. Am Sanitätszelt wurde sie stürmisch von Lucky, dem freundlichen „Lagerhund“ begrüßt. Er verpasste der Nachwuchsbrandschützerin gleich mal ein feuchtes Küsschen. Das vertrieb nicht nur die Schmerzen, sondern zauberte Kim ein strahlendes Lächeln ins Gesicht.

Einen Fahrradunfall gab es bei der Bibliser Wehr. Aber nach gründlicher Untersuchung konnte Entwarnung gegeben werden. Damit war der Weg frei für Aktivitäten wie das Volleyballturnier. Riedrodes Feuerwehrvereinsvorsitzender Claus Ofenloch suchte seine „Schäfchen“ zusammen, und Bobstadts Jugendwart Christian Ludwig kehrte mit den Kindern gerade vom Waldschwimmbad zurück. „Wir sind bestens ausgerüstet“, erzählte Ofenloch. Kühlschrank, Kühltruhe und Kaffeemaschine sind ebenso vorhanden wie auf ein großer Grill.

Zudem wurden ersten Prüfungen zur Jugendflamme und Leistungsspange abgenommen. Vor den Augen der Wertungsrichter zeigte der Nachwuchs Löschangriffe und koppelte Schläuche zusammen. Sie setzten den Wasserwerfer fachmännisch ein und bewiesen ihr feuertechnisches und Erste-Hilfe-Wissen. Auch die Fitness wurde beim Staffellauf und Kugelstoßen überprüft.

Ausflüge stehen bei den Brandschützern ebenfalls auf dem Programm: etwa der Besuch der Berufsfeuerwehren in Mannheim und Worms oder Schnuppern beim Pfeil-und Bogenclub. (Fell)

