Erster Abschnitt der Nibelungenstraße fertig

Bürstadt.Das erste Teilstück der Bürstädter Nibelungenstraße ist nach umfangreichen Bauarbeiten nun auch offiziell wieder seiner Bestimmung übergeben worden. Eigentlich hätten die Baumaßnahmen vor dem ersten Advent fertiggestellt sein sollen. Am Freitag konnte Bürgermeisterin Bärbel Schader am Historischen Rathaus das Teilstück zwischen Marktstraße und dem neuen Kreisel Mainstraße freigeben.

„Das Ziel war, es bis zum Weihnachtsgeschäft zu schaffen, jetzt ist es fast der dritte Advent geworden. Aber uns ist es gelungen, die Attraktivität deutlich zu steigern“, betonte die Bürgermeisterin. Auf dem kleinen Platz vor der Buchhandlung steht ein riesiger Weihnachtsbaum, drumherum Sitzbänke aus Stein. Es gibt neue Lampen und die Sterne der Weihnachtsbeleuchtung. Der volle Effekt wird sich erst in der Dämmerung entfalten. Aber mehr als die schöne Optik zählt für die Bürgermeisterin, dass alle Verkehrsteilnehmer jetzt mehr Sicherheit hätten, vom Radfahrer, über den Fußgänger mit Rollator oder mit Kinderwagen bis hin zu den Pkw.

„Es gab vorher viele Unsicherheiten und auch die Parkplatzsituation war nicht übersichtlich. Jetzt hat das Auto keinen Vorrang mehr“, so Schader. Es gibt weiterhin Parkplätze an der leicht verschobenen Straße. Aber: „Unser Wunsch war es, das Areal zu beleben, und das ist uns gelungen“, so die Bürgermeisterin. Am Freitag sorgte besonders der Wochenmarkt auf dem benachbarten Marktplatz für viel Betrieb auch in der Nibelungenstraße. Am Fußweg vom Marktplatz in die Nibelungenstraße kommend, stand außerdem das Weihnachtsmobil des SKK und bot „Weihnachten to go“ an.

Es sind viele neue Bäume gesetzt worden. Diese Bepflanzung soll noch weitergeführt werden bis zum Bahnviadukt im Rahmen der Sanierung der Nibelungenstraße Ost. „Das alles hätten wir nicht geschafft ohne Förderung“, bekannte Schader. Der komplette Umbau hat rund 2,2 Millionen Euro gekostet. Darin sind 420 000 Euro für den Kreisel und 400 00 Euro für die Beleuchtung inbegriffen. Die Förderung kam aus dem Kommunalen Investitions-Programm (KIP) und aus dem Programm Aktive Kernbereiche, das 700 000 bezahlt hat.

Nicht nur die Stadt und die Fachleute waren bei der Planung dabei, auch die Anwohner waren einbezogen. Die Lokale Partnerschaft hat diese Umgestaltung über zehn Jahre intensiv begleitet. Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle (CDU) sprach davon, dass seit 2006 die „neue Mitte“ gestaltet werde: „Jetzt ist die Spange zum Marktplatz geschlossen und wir haben die ‚schwachen‘ Verkehrsteilnehmer gestärkt.“

Schader hofft nun auf eine Entspannung der Corona-Lage im Frühjahr. „Vielleicht können wir dann den Platz hier beim Historischen Rathaus wieder genießen“, seufzte sie. Für das Café Flair hat sich durch den Umbau der Außenbereich ein bisschen verändert. Wo er bisher war, können nur noch kleine Tische aufgestellt werden. Dafür gibt es mehr Platz vor dem Eingang.

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.12.2020