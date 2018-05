Anzeige

Im Gegenzug verlief es zwar für die Offensive der Redskins nicht alles perfekt, aber sehr vieles optimal. In der ersten Halbzeit konnte man drei weitere Touchdowns und sogar eine Two-Point-Conversion erzielen, so dass die Bürstädter mit einem Zwischenstand von 26:9 in die Pause gingen.

In der zweiten Hälfte waren die Spieler aus Bürstadt weiter fokussiert und wollten die Chance auf den ersten Sieg der Saison nicht mehr herschenken. So schafften die Redskins rund um Quarterback Georg Hübner in den letzten beiden Viertel noch zwei weitere Touchdowns und einen Twei-Punkt-Versuch zum eindeutigen 40:9-Endstand und damit zum lang ersehnten ersten Sieg.

Rückspiel am Sonntag, 27. Mai

Am Sonntag, 27. Mai, steht bereits das Rückspiel gegen die Legionäre Eschwege auf dem TV-Gelände in Bürstadt an. Eröffnet wird das American Football-Fest morgens um 10 Uhr mit dem Turniertag der U13. Um 15 Uhr steht dann mit dem Kickoff das zweite Heimspiel der Saison für die Seniors an.

Wie immer sorgen vor und während des Spiels die Cheerleader der Bürstadt Redskins für ordentliche Stimmung. Für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt und der Eintritt ist wie immer frei. red

