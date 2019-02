Erster, Zweiter und zweimal Dritter

Bürstadt.Am sonnigen Sonntag traten vier Mannschaften des TV Bürstadt beim diesjährigen Gau-Mannschaftswettkampf im Gerätturnen weiblich in der TSG Halle in Bürstadt an. Mit über 240 Mädchen in verschiedenen Altersklassen war ein gemischtes Starterfeld mit unterschiedlichen Pflichtübungen an den Geräten Sprung, Barren/Reck, Balken und Boden am Start. Für einige Mädchen war es der erste Wettkampf, und somit war auch die Aufregung sehr groß. Die Bedingungen waren vom ausrichtenden Verein (TSG Bürstadt) hervorragend gegeben.

Erfolg für die Jüngsten

Im Wettkampf, Jahrgang 2012 und jünger, gingen vom TV Bürstadt Sofia Carlino, Frida Engert, Magdalena Molitor und Holly Werle an den Start. Als jüngste Mannschaft bewiesen sie ihre Turntalente und erreichten mit großer Freude den dritten Platz. In der nächsten Altersklasse, neun Jahre und jünger, turnten vom TV Bürstadt Eva Deckenbach, Aulona Ferati, Maria Herpel, Lina Lamade, Svea Marsch und Hanna Ohl. Martha Engert konnte krankheitsbedingt nicht turnen. An allen vier Geräten zeigten sie ihre perfekt einstudierten Übungen und erzielten somit viele Punkte. Mit einem ersten Platz hatte allerdings niemand gerechnet. Der Jubel war groß. Stolz präsentierten sie ihre Medaillen auf dem Siegertreppchen. Hier erreichte Eva Deckenbach unter 38 Teilnehmern den ersten Platz in der Einzelwertung.

Neun Teams am Start

Bei den nächst schwierigeren Übungen im Jahrgang 2010 und jünger turnten Payton Brenner, Veronica Carlino, Nuri Colditz, Vanessa Sanchez Rivero und Chiara Wilke. Nach dem ersten Gerät konnte man schon deutlich sehen, dass die Mannschaft einen der vorderen Plätze erzielen wird. Mit einem zweiten Platz bei neun Mannschaften haben sie somit ihr „Treppchenziel“ erreicht. Über einen weiteren dritten Platz konnten sich Lee Ann Keinz, Mia Lamade, Efi Moumtzi, Charlotte Winkenbach und Nina Ziegelschmid freuen. Im Wettkampf Jahrgang 2006 und jünger zeigten auch sie ihre Turnübungen an vier verschiedenen Geräten.

Somit waren alle Turnerinnen, Fans und Trainer des TV Bürstadt glücklich und zufrieden. Einen besonderen Dank gilt den Kampfrichtern für ihren Einsatz. red

