Erstes Treffen im Januar 2020

Bürstadt.Ab Januar gibt es eine Selbsthilfegruppe Blasenkrebs in Bürstadt. Betroffene und Angehörige sind eingeladen, die Treffen zu besuchen, wenn Rat und Unterstützung gesucht werden. Selbsthilfe bedeutet, dass Betroffene einander unterstützen und helfen. Es sollen Erfahrungen und Erlebnisse mit der Krankheit ausgetauscht werden. Die Treffen finden jeden ersten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr in der Boxheimerhofstraße 14 statt. Des Weiteren können Betroffene mit Blasen- und Prostatakrebs an den Treffen der Selbsthilfegruppe in Heppenheim im Haus der Begegnung, Darmstädter Straße 19, teilnehmen. Ansprechpartner ist Klaus Rickl, Telefon 0176/80 22 38 35. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019