Anzeige

Bürstadt.Ihre feierliche Erstkommunion erleben Bürstädter Kinder am Weißen Sonntag, 8. April, 10 Uhr, mit ihren Familien in St. Michael. Die Namen der Kommunionkinder in der Pfarrgruppe Bürstadt: Laura-Sophie Backa, Louis Bartsch, Roman Elias Bauer, Phil Beilstein, Mara Blankenburg, Eleonor Blanquicet Taborda, Nele Brenner, Veronica Carlino, Natalia Choluj, Colin Dexler, Jason Florek, Moritz Fröhlich, Timo Gawronski, Mia Geschwind, Joel Maurice Hackenberg, Rico Haberer, Dominik Held, Aileen Hohl, Keona Höhn, Olivia Jamroz, Melina Jung, Julian Kafka, Nick Kistner, Marek Kocol, Natalia Kucharska, Carlo Leggieri, Samuel Morweiser, Elias Noll, Angelina Ohl, Joel Penz, Felix Remmele, Paulina Röß, Aurora Ruh, Vanessa Sanchez Rivero, Celine Schader, Aaron Schneider, Ben Schütz, Finja Schuster, Samuel Siegl, Logini Sriranjan, Emily-Sophie Süß, David Uzarevic, Sebastian Vetter, Anamarija Vukovic, Emely Weis, Neo Zalli, Noel Zimmermann, Lisa Zinnäcker. red