Es bleibt bei drei Kapellen

Bürstadt.Beim Bürstädter Fastnachtsumzug am Sonntag, 23. Februar, wird es bei drei Kapellen bleiben. Das hat Zugmarschall Jens Beilstein von der Vereins-AG auf Nachfrage bestätigt. Es wird also niemand für die Brass Band Biblis einspringen. „Das war jetzt einfach zu kurzfristig“, so Beilstein.

Der Bürstädter Zugmarschall hatte im Vorfeld des Fastnachtsumzugs Kontakt aufgenommen zum Musikzug

...